Undici giorni d'oro per il futuro del padel tricolore (Di martedì 17 maggio 2022) Un successo su tutta la linea. È il bilancio, semplice semplice, della "tappa de oro" del nuovissimo circuito regionale giovanile di padel promosso dalla FIT, che ha portato sui campi del Foro Italico ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) Un successo su tutta la linea. È il bilancio, semplice semplice, della "tappa de oro" del nuovissimo circuito regionale giovanile dipromosso dalla FIT, che ha portato sui campi del Foro Italico ...

Advertising

MutiCarla : RT @sonononnalucia: 'Sono stato fortunato e non dite, per favore, che sono un eroe. Lei aveva undici giorni e io quaranta anni, lei ha la s… - onevjsion : undici giorni alla gita a siracusa venti giorni allo spettacolo di teatro quarantasei giorni al concerto di riccard… - mbbelluco : RT @LaGhisaura: Quinta tappa. Da Siena a Padova, attraversando cinque regioni e undici province, alla fine la Giulietta c'ha riportato a ca… - AveArt2012 : RT @LaGhisaura: Quinta tappa. Da Siena a Padova, attraversando cinque regioni e undici province, alla fine la Giulietta c'ha riportato a ca… - leone52641 : RT @sonononnalucia: 'Sono stato fortunato e non dite, per favore, che sono un eroe. Lei aveva undici giorni e io quaranta anni, lei ha la s… -