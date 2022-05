Una Vita: Natalia rivela tutto a Genoveva (Di martedì 17 maggio 2022) Una Vita, Natalia rivela tutto a Genoveva: la Quesada lo rivela in carcere, ecco cosa succede nel prossimo episodio dalle anticipazioni. Sembra essere arrivato il momento della verità per Natalia Quesada, con la sua confessione pronta a spostare gli equilibri anche nella faida familiare tra i Bacigalupe e la famiglia di Aurelio e Natalia. Natalia lo rivela a Genoveva, le anticipazioni per la soap.Stando alle anticipazioni per la soap, nella puntata di martedì 17 maggio la giovane messicana confesserà a Genoveva cosa la lega a Marcos e perché l’uomo la tormenta così tanto negli incubi. Una Vita, Natalia rivela ... Leggi su formatonews (Di martedì 17 maggio 2022) Una: la Quesada loin carcere, ecco cosa succede nel prossimo episodio dalle anticipazioni. Sembra essere arrivato il momento della verità perQuesada, con la sua confessione pronta a spostare gli equilibri anche nella faida familiare tra i Bacigalupe e la famiglia di Aurelio elo, le anticipazioni per la soap.Stando alle anticipazioni per la soap, nella puntata di martedì 17 maggio la giovane messicana confesserà acosa la lega a Marcos e perché l’uomo la tormenta così tanto negli incubi. Una...

