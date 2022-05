Una Vita anticipazioni: Soledad confessa, la sua vita ora è in pericolo (Di martedì 17 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Una vita Soledad confesserà tutto e sarà in grave in pericolo. Scopriamo cosa accadrà alla domestica assassina. Marcos e Soledad, Una vita (Rtve.es screenshot)Soledad ha sempre avuto un segreto e la verità verrà fuori tutta proprio dalla sua bocca. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla domestica di Una vita, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Marcos Bacigalupe è attualmente sotto pressione, per tutto ciò che sta accadendo intorno a lui e la situazione peggiorerà. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento il commissario Mendes è sparito improvvisamente e nessuno sa dove si trovi, proprio mentre stava ... Leggi su direttanews (Di martedì 17 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Unaconfesserà tutto e sarà in grave in. Scopriamo cosa accadrà alla domestica assassina. Marcos e, Una(Rtve.es screenshot)ha sempre avuto un segreto e la verità verrà fuori tutta proprio dalla sua bocca. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla domestica di Una, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Marcos Bacigalupe è attualmente sotto pressione, per tutto ciò che sta accadendo intorno a lui e la situazione peggiorerà. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento il commissario Mendes è sparito improvvisamente e nessuno sa dove si trovi, proprio mentre stava ...

Advertising

lapoelkann_ : Questa sera per due grandi uomini e due grandi giocatori si chiude una fase della vita. Due nomi che rimarranno nel… - ladyonorato : Genova, morì a 32 anni dopo il vaccino AstraZeneca: la sua vita per lo Stato italiano vale 70mila euro. Meno di una… - AlexBazzaro : @Corriere Quindi la vita umana persa dopo una costrizione giuridica o sociale vale 77mila euro. - flinxkk8 : RT @esposito18669: La vita, reale, di chi combatte… da una vita la casta. Bravo @ale_dibattista non sei tu il problema ma tutti quelli che… - dentinidiyoongi : @bewithwooyoung spero x te di no hai una vita da donna responsabile da mandare avanti oggi -