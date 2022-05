Una vita anticipazioni: Felipe mette in guarda Natalia, Antonito riceve un pacco misterioso (Di martedì 17 maggio 2022) Pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Una vita del 18 maggio 2022? La soap spagnola torna puntualissima in onda al mercoledì e come sempre le anticipazioni ci rivelano tutto quello che sta per accadere. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1389 di Acacias 38. Avrete visto che Felipe è riuscito a far scarcerare Natalia. Si è anche raccomandato con lei: deve smetterla di parlare con Genoveva perchè non sa quanto possa essere pericolosa. Ma neppure Felipe sa del patto tra le due donne e non sa che la ragazza ha confidato solo alla sua ex moglie delle violenze subite da Marcos…Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 maggio 2022, ecco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 17 maggio 2022) Pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Unadel 18 maggio 2022? La soap spagnola torna puntualissima in onda al mercoledì e come sempre leci rivelano tutto quello che sta per accadere. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1389 di Acacias 38. Avrete visto cheè riuscito a far scarcerare. Si è anche raccomandato con lei: deve srla di parlare con Genoveva perchè non sa quanto possa essere pericolosa. Ma neppuresa del patto tra le due donne e non sa che la ragazza ha confidato solo alla sua ex moglie delle violenze subite da Marcos…Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 maggio 2022, ecco ...

