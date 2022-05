Una Vita, anticipazioni 18 maggio: Bellita dà un ordine a José. Antonito è in pericolo? (Di martedì 17 maggio 2022) Una Vita, anticipazioni 18 maggio: vogliamo scoprire cosa succederà nella prossima puntata? Bellita a José: “Ritrova Ignacio!” Bellita “esige” che José trovi Ignacio e lo riporti a casa. Il Dominguez come reagirà? Vorrà fare quello che la moglie gli chiede? Ci riuscirà? Una Vita, anticipazioni 8 maggio: pacco sospetto per Antonito Leonardo, vestito da fattorino, si reca da Antonito per consegnargli uno strano pacco. Cosa conterrà? Il giovane Palacios rischia la Vita? Jacinto vuole dimostrare qualcosa a Casilda Jacinto è sempre più convinto che tra Servante e Fabiana sia sbocciato l’amore e vuole persuadere Casilda. Avrà ragione? Liberto vuole il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 17 maggio 2022) Una18: vogliamo scoprire cosa succederà nella prossima puntata?: “Ritrova Ignacio!”“esige” chetrovi Ignacio e lo riporti a casa. Il Dominguez come reagirà? Vorrà fare quello che la moglie gli chiede? Ci riuscirà? Una: pacco sospetto perLeonardo, vestito da fattorino, si reca daper consegnargli uno strano pacco. Cosa conterrà? Il giovane Palacios rischia la? Jacinto vuole dimostrare qualcosa a Casilda Jacinto è sempre più convinto che tra Servante e Fabiana sia sbocciato l’amore e vuole persuadere Casilda. Avrà ragione? Liberto vuole il ...

Advertising

lapoelkann_ : Questa sera per due grandi uomini e due grandi giocatori si chiude una fase della vita. Due nomi che rimarranno nel… - ladyonorato : Genova, morì a 32 anni dopo il vaccino AstraZeneca: la sua vita per lo Stato italiano vale 70mila euro. Meno di una… - AlexBazzaro : @Corriere Quindi la vita umana persa dopo una costrizione giuridica o sociale vale 77mila euro. - scoiattolobeso : @ElAous @jackson19661 Spiegami perché a te dovrebbe urtare cosa fa una persona della sua vita, le ferite psicologic… - gpellarin84 : RT @GuidoCrosetto: Siete seri quando affermate che una libera nazione non dovrebbe fare scelte, che considera indispensabili alla sua sopra… -