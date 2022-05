Un sandalo romano riemerso dai ghiacci della Norvegia: l’incredibile scoperta (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Il ghiaccio è custode millenario di antichi segreti e da esso, di tanto in tanto, riemergono affascinanti reperti che narrano all’uomo moderno storie di tempi remoti. È stato il caso del bolzanino Ötzi, la famosa Mummia del Similaun, ma anche di mammut, lupi e animali preistorici, fino ad arrivare ai baraccamenti e ai corpi dei nostri Alpini riemersi dallo scioglimento dei ghiacciai sulle cime della Grande Guerra. Ciò di cui vi parliamo oggi richiama però forse a favole o canzoni popolari come Cenerentola o Vecchio Scarpone, e, ancora una volta, i protagonisti sembrano essere gli antichi Romani. Nel 2019, tra i ghiacci della Norvegia vicino Oppland, in una zona chiamata Horse Ice Patch, venne scoperto un vecchio sandalo indossato all’incirca 1.700 anni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Ilo è custode millenario di antichi segreti e da esso, di tanto in tanto, riemergono affascinanti reperti che narrano all’uomo moderno storie di tempi remoti. È stato il caso del bolzanino Ötzi, la famosa Mummia del Similaun, ma anche di mammut, lupi e animali preistorici, fino ad arrivare ai baraccamenti e ai corpi dei nostri Alpini riemersi dallo scioglimento deiai sulle cimeGrande Guerra. Ciò di cui vi parliamo oggi richiama però forse a favole o canzoni popolari come Cenerentola o Vecchio Scarpone, e, ancora una volta, i protagonisti sembrano essere gli antichi Romani. Nel 2019, tra ivicino Oppland, in una zona chiamata Horse Ice Patch, venne scoperto un vecchioindossato all’incirca 1.700 anni ...

