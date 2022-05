Un posto al sole, anticipazioni 17 maggio: un invito inaspettato (Di martedì 17 maggio 2022) Michele Saviani tornerà ad essere al centro delle dinamiche narrative di Un posto al sole, come annunciano le anticipazioni di oggi, martedì 17 maggio. Il giornalista, infatti, riceverà un invito inaspettato da parte di Viola che deciderà di assecondare l'idea di Angela e proporrà a Michele di incontrare i suoi alunni. La Bruni, in particolare, chiederà al cronista di parlare ai ragazzi del tema della criminalità organizzata e della sua esperienza di cronista schierato contro la malavita. L'intento di Viola sarà quello di sensibilizzare i suoi studenti su questo delicato ed importantissimo tema con l'obiettivo di scoprire chi sia l'autore della scritta alla lavagna. Questo gesto, infatti, ha suscitato grande preoccupazione nelle giovane professoressa e soprattutto in Eugenio che ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 17 maggio 2022) Michele Saviani tornerà ad essere al centro delle dinamiche narrative di Unal, come annunciano ledi oggi, martedì 17. Il giornalista, infatti, riceverà unda parte di Viola che deciderà di assecondare l'idea di Angela e proporrà a Michele di incontrare i suoi alunni. La Bruni, in particolare, chiederà al cronista di parlare ai ragazzi del tema della criminalità organizzata e della sua esperienza di cronista schierato contro la malavita. L'intento di Viola sarà quello di sensibilizzare i suoi studenti su questo delicato ed importantissimo tema con l'obiettivo di scoprire chi sia l'autore della scritta alla lavagna. Questo gesto, infatti, ha suscitato grande preoccupazione nelle giovane professoressa e soprattutto in Eugenio che ...

