Un like di Totti per il post di addio di Dybala alla Juve. E i tifosi romanisti sognano (Di martedì 17 maggio 2022) Dieci con lode. Anzi con like, e basta quello - a tutte le latitudini - per scatenare le suggestioni. Come quella che ha acceso i tifosi della Roma dopo un cuoricino eccellente sotto al post di addio ... Leggi su gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Dieci con lode. Anzi con, e basta quello - a tutte le latitudini - per scatenare le suggestioni. Come quella che ha acceso idella Roma dopo un cuoricino eccellente sotto aldi...

Advertising

sportli26181512 : Un like di Totti per il post di addio di Dybala alla Juve. E i tifosi romanisti sognano: Un like di Totti per il po… - infoitsport : Totti ‘sponsorizza’ Dybala: spuntano i like sui social - Fprime86 : RT @tuttosport: #Dybala, video saluto ai tifosi della #Juve. E #Totti mette 'like' ? - filippoASR1927 : RT @CorSport: #Totti 'corteggia' #Dybala: i like fanno scatenare i tifosi della #Roma ?? - tuttosport : #Dybala, video saluto ai tifosi della #Juve. E #Totti mette 'like' ? -