ULTIM’ORA – Ricorso respinto: la decisione per il caso plusvalenze (Di martedì 17 maggio 2022) La Corte Federale ha respinto il Ricorso della Procura contro l’assoluzione di undici club per il caso plusvalenze. Sentenza confermata. Qualche settimana fa il Napoli e Aurelio De Laurentiis era stato assolto definitivamente per il caso plusvalenze ma la Procura Federale ha, poi, fatto Ricorso. Ricorso FIGC plusvalenze FittizieULTIM’ORA – respinto il Ricorso della Procura Federale sul caso plusvalenze La Corte Federale ha respinto il Ricorso della Procura contro l’assoluzione di undici club (tra cui Juventus e Napoli) per il caso plusvalenze. Sentenza confermata. Questa la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) La Corte Federale haildella Procura contro l’assoluzione di undici club per il. Sentenza confermata. Qualche settimana fa il Napoli e Aurelio De Laurentiis era stato assolto definitivamente per ilma la Procura Federale ha, poi, fattoFIGCFittizieildella Procura Federale sulLa Corte Federale haildella Procura contro l’assoluzione di undici club (tra cui Juventus e Napoli) per il. Sentenza confermata. Questa la ...

