ULTIM’ORA – Ricorso respinto: c’è la decisione per il caso plusvalenze (Di martedì 17 maggio 2022) Ufficiale, oggi si è tenuto il secondo atto del processo sportivo per il caso legato alle plusvalenze. La Corte Federale ha respinto il Ricorso della Procura contro l’assoluzione di undici club per il caso plusvalenze e tra questi erano presenti anche Juve e Napoli. plusvalenze Ricorso Napoli-JuveLa Procura Federale aveva presentato Ricorso presso la Corte Federale dopo la sentenza di primo grado che aveva assolto tutti i club e i dirigenti coinvolti. Dunque la Corte Federale ha confermato quanto stabilito la prima volta. Tatiana Digirolamo Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) Ufficiale, oggi si è tenuto il secondo atto del processo sportivo per illegato alle. La Corte Federale haildella Procura contro l’assoluzione di undici club per ile tra questi erano presenti anche Juve e Napoli.Napoli-JuveLa Procura Federale aveva presentatopresso la Corte Federale dopo la sentenza di primo grado che aveva assolto tutti i club e i dirigenti coinvolti. Dunque la Corte Federale ha confermato quanto stabilito la prima volta. Tatiana Digirolamo

