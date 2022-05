Ultime Notizie – Zelensky al Festival di Cannes: “Il dittatore perderà” (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è intervenuto a sorpresa in occasione dell’apertura del Festival di Cannes. “Sono convinto che il dittatore perderà”, ha detto Zelensky in collegamento video da Kiev riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Nel pomeriggio, il presidente ucraino aveva avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese Macron. L’operazione di “salvataggio” dei soldati ucraini dall’acciaieria Azovstal, le prospettive del processo negoziale e la situazione sul terreno sono stati tra i temi di una “lunga e significativa” conversazione telefonica, ha dichiarato su Twitter il leader ucraino, spiegando che nel corso della telefonata è stata sollevata la questione dell’approvvigionamento di carburante in Ucraina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, è intervenuto a sorpresa in occasione dell’apertura deldi. “Sono convinto che il”, ha dettoin collegamento video da Kiev riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Nel pomeriggio, il presidente ucraino aveva avuto un colloquio telefonico con l’omologo francese Macron. L’operazione di “salvataggio” dei soldati ucraini dall’acciaieria Azovstal, le prospettive del processo negoziale e la situazione sul terreno sono stati tra i temi di una “lunga e significativa” conversazione telefonica, ha dichiarato su Twitter il leader ucraino, spiegando che nel corso della telefonata è stata sollevata la questione dell’approvvigionamento di carburante in Ucraina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

