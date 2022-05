Ultime Notizie – Vaccino covid, ok in Usa a booster Pfizer 5-11 anni (Di martedì 17 maggio 2022) Via libera negli Usa alla dose booster del Vaccino anti-covid di Pfizer-BioNTech per i bambini di 5-11 anni. La Food and Drug Administration ha modificato oggi l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per questo prodotto, autorizzando la somministrazione di un singolo richiamo ai bambini di questa fascia d’età, almeno 5 mesi dopo il completamento del ciclo primario di due dosi col Vaccino Pfizer-BioNTech. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Via libera negli Usa alla dosedelanti-di-BioNTech per i bambini di 5-11. La Food and Drug Administration ha modificato oggi l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per questo prodotto, autorizzando la somministrazione di un singolo richiamo ai bambini di questa fascia d’età, almeno 5 mesi dopo il completamento del ciclo primario di due dosi col-BioNTech. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - FGuardiella : Dati Covid: 44.489 positivi e 148 vittime nelle ultime 24 ore - umbriajournal_ : La Spoleto- Norcia: storia e futuro di territori e comunità. Incontri, dibattiti e confronti sulla vecchia ferrovia - MonicaLibero1 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 44.489 i positivi e 148 le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia inten… - RossRossi73 : @Stefani21565813 'Ultime notizie ANSIA...Puttini,dopo aver trascorso una notte con CicciBella,non si trova più...se… -