Ultime Notizie – Usa: “Non crediamo colloquio Blinken-Lavrov ora sia costruttivo” (Di martedì 17 maggio 2022) Gli Stati Uniti, alla luce delle posizioni espresse da Mosca, non credono che un eventuale colloquio tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ed il segretario di Stato, Antony Blinken, sarebbe costruttivo in questo momento. Lo ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. “La Federazione Russa non ci ha dato alcun motivo per credere che una conversazione tra il segretario Blinken ed il ministro degli Esteri Lavrov sarebbe costruttiva nelle attuali circostanze”, ha detto Price durante una conferenza stampa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Gli Stati Uniti, alla luce delle posizioni espresse da Mosca, non credono che un eventualetra il ministro degli Esteri russo, Sergei, ed il segretario di Stato, Antony, sarebbein questo momento. Lo ha sottolineato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. “La Federazione Russa non ci ha dato alcun motivo per credere che una conversazione tra il segretarioed il ministro degli Esterisarebbe costruttiva nelle attuali circostanze”, ha detto Price durante una conferenza stampa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

pomeriggio5 : Non c'è promo senza musichetta! ?? ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5 le ultime notizie di cronaca e una seconda parte… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.489 i positivi e 148 le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia… - agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - PianetaMilan : #SassuoloMilan, Carnevali: “Vogliamo fare risultato” (VIDEO) - NadiaPazienza : Cominciamo ad essere in tanti -