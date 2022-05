Ultime Notizie – Ucraina, stupri di gruppo nella regione di Kiev: indagato un militare russo (Di martedì 17 maggio 2022) Un giovane militare russo è indagato dalla Procura regionale di Kiev per due stupri di gruppo avvenuti nel distretto di Brovary nel mese di marzo, nel periodo dell’occupazione. Il soldato, appartenente alla divisione di artiglieria della 30esima brigata fucilieri a motore della seconda armata militare, è sospettato di aver fatto irruzione armato in una casa privata e aver rinchiuso nel seminterrato tutti i civili presenti tranne una donna. Rimasto solo con la vittima e un commilitone, non ancora identificato, l’avrebbe minacciata di violenze contro di lei e contro i suoi familiari, per costringerla a spogliarsi completamente. Dopodiché l’avrebbe violentata. Il secondo stupro risale a pochi giorni dopo. In quel caso l’indagato, insieme ad altri tre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Un giovanedalla Procura regionale diper duediavvenuti nel distretto di Brovary nel mese di marzo, nel periodo dell’occupazione. Il soldato, appartenente alla divisione di artiglieria della 30esima brigata fucilieri a motore della seconda armata, è sospettato di aver fatto irruzione armato in una casa privata e aver rinchiuso nel seminterrato tutti i civili presenti tranne una donna. Rimasto solo con la vittima e un commilitone, non ancora identificato, l’avrebbe minacciata di violenze contro di lei e contro i suoi familiari, per costringerla a spogliarsi completamente. Dopodiché l’avrebbe violentata. Il secondo stupro risale a pochi giorni dopo. In quel caso l’, insieme ad altri tre ...

