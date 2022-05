Ultime Notizie – Ucraina, Gb: “Aumentano bombardamenti russi indiscriminati’ (Di martedì 17 maggio 2022) Guerra in Ucraina, la russia “cerca di far riprendere slancio alla sua avanzata nel Donbass“. E’ quanto sostiene l’intelligence britannica nel suo consueto aggiornamento della guerra in Ucraina, sottolineando come Mosca stia ricorrendo sempre di più “a bombardamenti indiscriminati di artiglieria a causa della limitata capacità di acquisizione degli obiettivi e della volontà di non rischiare di far volare i propri aerei da combattimento oltre le proprie linee”. “Nelle prossime settimane la russia probabilmente continuerà a ricorrere in modo pesante a massicci attacchi di artiglieria” spiegano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Guerra in, laa “cerca di far riprendere slancio alla sua avanzata nel Donbass“. E’ quanto sostiene l’intelligence britannica nel suo consueto aggiornamento della guerra in, sottolineando come Mosca stia ricorrendo sempre di più “aindiscriminati di artiglieria a causa della limitata capacità di acquisizione degli obiettivi e della volontà di non rischiare di far volare i propri aerei da combattimento oltre le proprie linee”. “Nelle prossime settimane laa probabilmente continuerà a ricorrere in modo pesante a massicci attacchi di artiglieria” spiegano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

