Ultime Notizie – Ucraina, 229 bambini uccisi e 423 feriti da inizio guerra (Di martedì 17 maggio 2022) Sono 229 i bambini rimasti uccisi e 423 quelli feriti dall'inizio dell'attacco russo in Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che la maggior parte delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv. Il comunicato precisa che 1.772 istituzioni educative sono state danneggiate dai bombardamenti, 161 delle quali sono state completamente distrutte.

