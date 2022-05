Ultime Notizie – Traffico di armi e droga, 30 arresti in Lombardia (Di martedì 17 maggio 2022) Questa mattina tra le province di Milano, Monza e Brianza, Cremona, Bergamo, Pavia e Massa e Carrara i carabinieri del Comando provinciale di Milano, insieme ai militari dei comandi territoriali, hanno eseguito 30 arresti per Traffico di droga e armi, anche da guerra, rapina, estorsioni, furto, ricettazione e riciclaggio, commessi nell’hinterland milanese e nel territorio lombardo. Gli indagati sono in tutto 63, 30 dei quali sono stati arrestati oggi. Si tratta di 29 uomini e una donna, tra i 33 e i 70 anni di età. Tranne un cittadino albanese, sono tutti italiani, con precedenti specifici. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura del capoluogo brianteo. Le indagini, dirette dal procuratore Claudio Gittardi (pm Michela Versini) sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Questa mattina tra le province di Milano, Monza e Brianza, Cremona, Bergamo, Pavia e Massa e Carrara i carabinieri del Comando provinciale di Milano, insieme ai militari dei comandi territoriali, hanno eseguito 30perdi, anche da guerra, rapina, estorsioni, furto, ricettazione e riciclaggio, commessi nell’hinterland milanese e nel territorio lombardo. Gli indagati sono in tutto 63, 30 dei quali sono stati arrestati oggi. Si tratta di 29 uomini e una donna, tra i 33 e i 70 anni di età. Tranne un cittadino albanese, sono tutti italiani, con precedenti specifici. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura del capoluogo brianteo. Le indagini, dirette dal procuratore Claudio Gittardi (pm Michela Versini) sono ...

