Ultime Notizie – Salario minimo Italia, Conte rilancia: “Basta lavoratori poveri, partiti ci aiutino” (Di martedì 17 maggio 2022) Salario minimo anche in Italia. Giuseppe Conte rilancia la proposta. “Abbiamo il fenomeno dei lavoratori poveri, circa il 12-13% sono al di sotto della soglia di povertà, molti prendono 3-4 euro lordi l’ora”, ricorda il leader del Movimento 5 stelle in diretta su Skuola.net. “Il Salario minimo – ricorda Conte – è una nostra proposta di legge, riguarda soprattutto le donne e i giovani: stiamo chiedendo a tutte le forze politiche di darci una mano”. E per Conte c’è anche un’altra legge che deve trovare l’appoggio di tutti: quella contro l’omofobia: “Il ddl Zan è sacrosanto e va approvato”, scandisce il leader 5 stelle. Conte torna a puntare il dito contro l’immobilismo della politica ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022)anche in. Giuseppela proposta. “Abbiamo il fenomeno dei, circa il 12-13% sono al di sotto della soglia di povertà, molti prendono 3-4 euro lordi l’ora”, ricorda il leader del Movimento 5 stelle in diretta su Skuola.net. “Il– ricorda– è una nostra proposta di legge, riguarda soprattutto le donne e i giovani: stiamo chiedendo a tutte le forze politiche di darci una mano”. E perc’è anche un’altra legge che deve trovare l’appoggio di tutti: quella contro l’omofobia: “Il ddl Zan è sacrosanto e va approvato”, scandisce il leader 5 stelle.torna a puntare il dito contro l’immobilismo della politica ...

