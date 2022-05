Ultime Notizie Roma del 17-05-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i soldati che hanno difeso ostinatamente un acciaieria per l’ultima Roccaforte Ucraina nella città di mariupol hanno dichiarato missione completata dopo che più di 260 tra loro tra cui alcuni gravemente feriti sono stati evacuati portati in aria e sotto il controllo Russo il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj ha detto che l’evacuazione verso il territorio controllato dai separatisti è stata fatta per salvare le vite dei Combattenti che hanno sopportato settimane che salti nella birinto di passaggi sotterranei sotto le imponenti Acciaierie adottati l’ocarina bisogno di Rai via continuato per riportarli a casa serve tempo e delicatezza non sento non è chiaro che ti chiami sudati mio Reggimento azov” rimasti indietro in attesa dei soccorsi se questi ci saranno o in ...