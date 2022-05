Ultime Notizie – Piazza di Siena, 100 anni e non sentirli, dalla bioarchitettura al metaverso (Di martedì 17 maggio 2022) E’ stato presentato questa mattina, nell’ovale erboso del campo di gara, lo Csio di Roma Piazza di Siena – Master Fratelli d’Inzeo 2022: edizione numero 89 per il concorso ippico capitolino, che tuttavia per la prima volta è stato disputato giusto cento anni fa, nel 1922 appunto, nel cuore di Villa Borghese. Alla presentazione sono intervenuti Marco Di Paola (presidente della Federazione Italiana Sport Equestri), Roberto Gualtieri (sindaco di Roma), Vito Cozzoli (presidente di Sport e Salute), Giovanni Malagò (presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Alessandro Onorato (assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma Capitale) e Nicola Zingaretti (presidente della Regione Lazio). Per il team azzurro destinato a Piazza di Siena erano presenti il selezionatore ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) E’ stato presentato questa mattina, nell’ovale erboso del campo di gara, lo Csio di Romadi– Master Fratelli d’Inzeo 2022: edizione numero 89 per il concorso ippico capitolino, che tuttavia per la prima volta è stato disputato giusto centofa, nel 1922 appunto, nel cuore di Villa Borghese. Alla presentazione sono intervenuti Marco Di Paola (presidente della Federazione Italiana Sport Equestri), Roberto Gualtieri (sindaco di Roma), Vito Cozzoli (presidente di Sport e Salute), GiovMalagò (presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Alessandro Onorato (assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi di Roma Capitale) e Nicola Zingaretti (presidente della Regione Lazio). Per il team azzurro destinato adierano presenti il selezionatore ...

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - threeamxiety : RT @pomeriggio5: Non c'è promo senza musichetta! ?? ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5 le ultime notizie di cronaca e una seconda parte a tema… - pomeriggio5 : Non c'è promo senza musichetta! ?? ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5 le ultime notizie di cronaca e una seconda parte… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 44.489 i positivi e 148 le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia inten… - CorriereCitta : Peste suina a Roma, parla Gualtieri: ‘Questo sarà l’ultimo anno con i cinghiali’ -