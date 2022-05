Ultime Notizie – Milano, busta con proiettili al presidente della Comunità ebraica (Di martedì 17 maggio 2022) Una busta con due proiettili è stata recapitata a casa del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, che ieri si è recato alla polizia a sporgere denuncia. Nella lettera intimidatoria ci sarebbero stati solo i proiettili: per ora, non è chiaro a cosa sia legata la minaccia, né al momento c’è stata alcuna rivendicazione. Il pm dell’antiterrorismo milanese, Alberto Nobili, ha aperto un’inchiesta per minacce aggravate e detenzione di munizioni per armi. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di risalire al mittente. A Meghnagi è arrivata la solidarietà del leader della Lega, Matteo Salvini: “Nessuno spazio a fanatici e violenti. Un abbraccio affettuoso a Meghnagi e a tutta la sua Comunità”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Unacon dueè stata recapitata a casa deldi, Walker Meghnagi, che ieri si è recato alla polizia a sporgere denuncia. Nella lettera intimidatoria ci sarebbero stati solo i: per ora, non è chiaro a cosa sia legata la minaccia, né al momento c’è stata alcuna rivendicazione. Il pm dell’antiterrorismo milanese, Alberto Nobili, ha aperto un’inchiesta per minacce aggravate e detenzione di munizioni per armi. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di risalire al mittente. A Meghnagi è arrivata la solidarietà del leaderLega, Matteo Salvini: “Nessuno spazio a fanatici e violenti. Un abbraccio affettuoso a Meghnagi e a tutta la sua”. ...

