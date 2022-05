Ultime Notizie – Mascherine a scuola sì o no? Cosa dicono Bassetti, Burioni e Ricciardi (Di martedì 17 maggio 2022) Mascherine a scuola contro i contagi Covid, sebbene manchi poco alla chiusura dell’anno scolastico il tema dell’obbligo di mascherina in classe resta di stretta attualità e si discute della possibilità di abolire l’obbligo nella fase finale dell’anno scolastico, anche alla luce delle temperature ormai estive.? Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite questa mattina di SkyTg24, si dice “convinto che soprattutto durante le lezioni, quando i nostri ragazzi e i nostri bambini sono seduti al proprio posto, si possano togliere le Mascherine e mi auguro che ci possa essere lo spazio per fare una ulteriore riflessione pur consapevole che siamo certamente ormai vicini alla scadenza dell’anno scolastico. Sarebbe un ulteriore segnale di fiducia ai cittadini. Mi auguro che si possa aprire una riflessione”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022)contro i contagi Covid, sebbene manchi poco alla chiusura dell’anno scolastico il tema dell’obbligo di mascherina in classe resta di stretta attualità e si discute della possibilità di abolire l’obbligo nella fase finale dell’anno scolastico, anche alla luce delle temperature ormai estive.? Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite questa mattina di SkyTg24, si dice “convinto che soprattutto durante le lezioni, quando i nostri ragazzi e i nostri bambini sono seduti al proprio posto, si possano togliere lee mi auguro che ci possa essere lo spazio per fare una ulteriore riflessione pur consapevole che siamo certamente ormai vicini alla scadenza dell’anno scolastico. Sarebbe un ulteriore segnale di fiducia ai cittadini. Mi auguro che si possa aprire una riflessione”. ...

Advertising

agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - QdSit : Quando arriva il bonus da 200 euro? E come funzionerà? Quando saranno le date del bonifico? Spetterà a dipendenti,… - QdSit : Quando arriva il bonus da 200 euro? E come funzionerà? Quando saranno le date del bonifico? Spetterà a dipendenti,… - mariamacina : Tre belle notizie : 1) Flop clamoroso dello sciopero dei magistrati. Meno del 48% gli aderenti. Se pensiamo che le… -