Ultime Notizie – Mascherine a scuola | Ricciardi | “Solo 40% è vaccinato | inopportuno toglierle”

"Con varianti di Sars-Cov-2 così contagiose come quelle che stanno emergendo, è opportuno e necessario essere ancora cauti. Le coperture vaccinali nelle scuole sono bassissime, non arrivano al 40%, e servirebbe sicuramente aumentarle, bisogna quindi continuare a portare la mascherina fino alla fine dell'anno scolastico. In spazi chiusi, con un virus più contagioso e in spazi limitati, il rischio di infettarsi è alto". Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, in merito alle polemiche sulle richieste di togliere le Mascherine a scuola in considerazione delle temperature elevate di questo periodo. "Non bastano le finestre aperte – continua Ricciardi – per combattere questo virus serve applicare più misure contemporaneamente. La prima, quella più importante, è la ...

