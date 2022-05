Ultime Notizie – LeBron James su Twitter: basket, news, Italia (Di martedì 17 maggio 2022) Botta e risposta su Twitter tra LeBron James e i tifosi: il fuoriclasse del Los Angeles Lakers si è concesso un break di leggerezza rispondendo a ogni domanda sul social dell’uccellino. Tra le prime domande, se davvero giocherà un anno con suo figlio Bronny in Nba: “Quello è il piano a Dio piacendo”, risponde, sognando un duetto con l’erede che attualmente è ancora all’high school. E subito dopo, l’altra: “Bronny ti ha già battuto in una sfida uno contro uno?”, e qui la botta d’orgoglio: “L’ultima volta che abbiamo giocato sul serio ho spaccato il tabellone con una schiacciata e non abbiamo potuto finire la sfida…”. Nel lungo scambio si inserisce anche la leggenda del football Tom Brady, quarterback dei Tampa Bay Buccaneers: “Tu e io, 5 round di shootout di hockey su ghiaccio: chi vince?”. “Io, ma di poco”, la replica. Quanto ancora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Botta e risposta sutrae i tifosi: il fuoriclasse del Los Angeles Lakers si è concesso un break di leggerezza rispondendo a ogni domanda sul social dell’uccellino. Tra le prime domande, se davvero giocherà un anno con suo figlio Bronny in Nba: “Quello è il piano a Dio piacendo”, risponde, sognando un duetto con l’erede che attualmente è ancora all’high school. E subito dopo, l’altra: “Bronny ti ha già battuto in una sfida uno contro uno?”, e qui la botta d’orgoglio: “L’ultima volta che abbiamo giocato sul serio ho spaccato il tabellone con una schiacciata e non abbiamo potuto finire la sfida…”. Nel lungo scambio si inserisce anche la leggenda del football Tom Brady, quarterback dei Tampa Bay Buccaneers: “Tu e io, 5 round di shootout di hockey su ghiaccio: chi vince?”. “Io, ma di poco”, la replica. Quanto ancora ...

