Ultime Notizie – Inflazione, carrello spesa sale a +5,7%: accelerano alimentari (Di martedì 17 maggio 2022) Ad aprile sale il carrello della spesa che registra aumenti per gli alimentari e si attesta a +5,7%. L’Istat rileva nei dati definitivi di aprile che i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano (da +5,0% a +5,7%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rallentano (da +6,5% a +5,8%). PREZZI AL CONSUMO STABILI SU MESE – Per quanto riguarda l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, l’Istat stima che ad aprile registri una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento del 6,0% su base annua (da +6,5% del mese precedente). Il dato finale è più basso della stima preliminare che vedeva un aumento annuo del 6,2%. L’Istituto di Statistica rileva che il rallentamento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Ad aprileildellache registra aumenti per glie si attesta a +5,7%. L’Istat rileva nei dati definitivi di aprile che i prezzi dei Beni, per la cura della casa e della persona(da +5,0% a +5,7%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rallentano (da +6,5% a +5,8%). PREZZI AL CONSUMO STABILI SU MESE – Per quanto riguarda l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, l’Istat stima che ad aprile registri una diminuzione dello 0,1% su base mensile e un aumento del 6,0% su base annua (da +6,5% del mese precedente). Il dato finale è più basso della stima preliminare che vedeva un aumento annuo del 6,2%. L’Istituto di Statistica rileva che il rallentamento ...

