Ultime Notizie – Incentivi auto e moto 2022, bonus al via (Di martedì 17 maggio 2022) Incentivi auto 2022 al via. Dopo la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale potranno ottenere il bonus compreso tra 2.000 e 5mila euro i contratti d’acquisto di veicoli a due e quattro ruote non inquinanti sottoscritti da oggi, martedì 17 maggio. La piattaforma telematica per la prenotazione del contributo, tuttavia, non sarà operativa prima della ore 10 di mercoledì 25 maggio. Nell’attesa i concessionari dovranno quindi tenere nel cassetto i contratti siglati nel frattempo, che potranno materialmente inserire solo quando il Ministero dello sviluppo economico darà il via libera alla pagina web ecobonus.mise.gov.it. Per gli Incentivi sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022)al via. Dopo la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale potranno ottenere ilcompreso tra 2.000 e 5mila euro i contratti d’acquisto di veicoli a due e quattro ruote non inquinanti sottoscritti da oggi, martedì 17 maggio. La piattaforma telematica per la prenotazione del contributo, tuttavia, non sarà operativa prima della ore 10 di mercoledì 25 maggio. Nell’attesa i concessionari dovranno quindi tenere nel cassetto i contratti siglati nel frattempo, che potranno materialmente inserire solo quando il Ministero dello sviluppo economico darà il via libera alla pagina web eco.mise.gov.it. Per glisono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni-2023-2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo ...

