Ultime Notizie – Guerra Ucraina, 50 sportivi morti e 1.000 impianti distrutti (Di martedì 17 maggio 2022) Dal biatleta 19enne morto per difendere la sua Kharkiv alla promessa della ginnastica uccisa sotto il crollo della sua casa a Mariupol, sono già quasi 50 gli sportivi morti dall’inizio della Guerra in Ucraina. “Molti atleti hanno abbandonato gli allenamenti per unirsi come volontari alle forze armate o alla difesa territoriale. Noi vogliamo raccontare le loro storie e onorare e ricordare la loro memoria”, dice all’Adnkronos la ex campionessa di salto triplo Olga Saladukha, ora parlamentare, membro del comitato per lo sport e presidente della commissione atleti. È in questa veste che la triplista – campionessa del mondo nel 2011 e medaglia bronzo alle Olimpiadi di Londra l’anno successivo – ha lanciato la piattaforma “Angeli dello Sport“, una ‘Spoon river’ digitale che raccoglie le storie degli atleti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Dal biatleta 19enne morto per difendere la sua Kharkiv alla promessa della ginnastica uccisa sotto il crollo della sua casa a Mariupol, sono già quasi 50 glidall’inizio dellain. “Molti atleti hanno abbandonato gli allenamenti per unirsi come volontari alle forze armate o alla difesa territoriale. Noi vogliamo raccontare le loro storie e onorare e ricordare la loro memoria”, dice all’Adnkronos la ex campionessa di salto triplo Olga Saladukha, ora parlamentare, membro del comitato per lo sport e presidente della commissione atleti. È in questa veste che la triplista – campionessa del mondo nel 2011 e medaglia bronzo alle Olimpiadi di Londra l’anno successivo – ha lanciato la piattaforma “Angeli dello Sport“, una ‘Spoon river’ digitale che raccoglie le storie degli atleti ...

