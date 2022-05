Ultime Notizie – Gas Russia, Eni: “Avviata procedura apertura conti presso Gazprom Bank” (Di martedì 17 maggio 2022) “Eni, in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all’apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K, uno in euro ed uno in rubli, indicati da Gazprom Export secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento del gas disposta dalla Federazione Russa”. Lo rende noto l’Eni in un comunicato. Eni, tuttavia, si legge nella nota, “ha già da tempo rigettato tali modifiche. Pertanto l’apertura dei conti avviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) “Eni, in vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all’dei duecorrenti denominati K, uno in euro ed uno in rubli, indicati daExport secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuovaper il pagamento del gas disposta dalla Federazione Russa”. Lo rende noto l’Eni in un comunicato. Eni, tuttavia, si legge nella nota, “ha già da tempo rigettato tali modifiche. Pertanto l’deiavviene su base temporanea e senza pregiudizio alcuno dei diritti contrattuali della società, che prevedono il soddisfacimento dell’obbligo di pagare a fronte del ...

