Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 6 963 positivi e 26 morti | a Milano 872 casi

Sono 6.963 i nuovi contagi da Covid-19 in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 17 maggio. I morti registrati sono 26, i ricoverati in terapia intensiva sono 37, tre in meno di ieri. Gli altri ricoverati, meno gravi, ammontano a 912, 36 in meno. Nella provincia di Milano ci sono 2.213 casi di cui 872 a Milano città; a Bergamo: 639; a Brescia: 939; a Monza 604, a Varese 548, a Como 403; a Cremona 158; a Lecco 234; a Lodi 151; a Mantova 417; a Pavia 361; a Sondrio 95.

