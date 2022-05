Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 44.489 contagi e 148 morti: bollettino 17 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Sono 44.489 i nuovi contagi da Covid in Italia oggi, 17 maggio 2022, secondo numeri e dati – regione per regione – del bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano inoltre altri 148 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati 335.217 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con tasso di positività del 13,27%. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 4.111 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. A Roma 2.085 casi. oggi nel Lazio “su 7.362 tamponi molecolari e 27.473 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Sono 44.489 i nuovidain, 172022, secondo numeri e dati – regione per regione – deldi ministero della Salute e Protezione Civile. Si registrano inoltre altri 148. Nelle24 ore sono stati 335.217 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con tasso di positività del 13,27%. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 4.111 i nuovida coronavirus172022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi. A Roma 2.085 casi.nel Lazio “su 7.362 tamponi molecolari e 27.473 ...

