Ufo a Washington Non è fantascienza | ma l’audizione del Congresso

(Di martedì 17 maggio 2022) Non è un film di, ma per la prima volta in mezzo secolo la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha tenuto un’audizione pubblica sugli Ufo. In aula, la sottocommissione per l’Antiterrorismo e il controspionaggio ha ascoltato il sottosegretario alla Difesa per l’intelligence e la sicurezza, Ronald Moultrie, e il vicedirettore dell’intelligence navale, Scott Bray. La discussione si è concentrata sul programma lanciato l’anno scorso dal Pentagono per la valutazione di “144 fenomeni aerei non identificati” rilevati dai servizi americani dal 2004 ad oggi. Di questi, soltanto uno è stato sufficientemente spiegato dagli analisti del Pentagono. L’obiettivo del, infatti, è stato quello di “metter a punto un metodo migliore per identificare questi fenomeni, analizzando le informazioni in modo più proattivo e coordinato di quanto ...

... non fa che ulteriormente confermare l'importanza della problematica rappresentata dal fenomeno/... In attesa di ulteriori sviluppi ci auguriamo che così come avviene ae a Brasilia anche ...Oltre a quella di Mosca, una nuova minaccia perpotrebbe venire dallo spazio: la commissione alla Camera del dipartimento della Difesa ...si sono guardati bene dall'usare la parola: l'... Gli Stati Uniti hanno recuperato i relitti degli UFO: la verità potrebbe cambiare il mondo come lo There had been no open congressional hearing on the subject since the Air Force terminated an inconclusive UFO program code-named Project Blue Book in 1969. (Reporting by Joey Roulette in Washington; ...I do not have an explanation for what this specific object is," said Scott Bray, deputy director of naval intelligence ...