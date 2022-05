Ucraina, Zelensky: 'L'embargo al petrolio russo va ratificato nell'interesse anche della Ue' (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky evidenzia l'importanza dell'embargo al petrolio russo. L'introduzione di un embargo sul petrolio russo è nell'interesse non solo dell'Ucraina, ma dell'intera ... Leggi su globalist (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrevidenzia l'importanza dell'al. L'introduzione di unsulnon solo dell', ma dell'intera ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Zelensky parlerà al Forum di Davos il 23 maggio #RUSSIA - NicolaPorro : ?? Oggi la giornalista è in copertina sul #Time. Ma 3 giorni prima della guerra, aveva raccontato il 'vero'… - fattoquotidiano : Fronte Ucraina. Trionfo politico della band di Kiev e 11 partiti fuorilegge - hatuey63 : Adesso il felpa sopra nominato #Zelensky. Dice che l’evacuazione è non resa dei Azovisti è stata un compito portato… - ColuiDi : Stimo molto #Zelensky che dal calduccio delle sue stanze dice 'gloria a chi muore per l'Ucraina', speriamo non gli… -