Ucraina, ultime notizie. Azovstal, Kiev: scambio militari feriti-prigionieri russi «era unico modo». Finlandia, Parlamento approva richiesta adesione Nato (Di martedì 17 maggio 2022) Raggiunto l'accordo su una tregua a Mariupol, evacuati i primi 264 militari ucraini dall'acciaieria. Stiamo salvando "i nostri ragazzi: l'Ucraina ha bisogno di eroi vivi", ha commentato Zelensky. Nella notte missili contro una base militare non lontano dal confine con la Polonia: esplosioni udite a Leopoli. Arriva il primo via libera dal Parlamento Ue alla sospensione di un anno di tutti i dazi europei sulle merci ucraine

agorarai : CI siamo collegati con @giammarcosicuro del @Tg2rai, in diretta da Kramatorsk, per le ultime notizie dall'Ucraina… - SkyTG24 : 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Profilo3Marco : RT @agorarai: Ci siamo collegati con @lorenzolobasso, inviato di @RaiNews a Odessa, che ci aggiorna sulle ultime novità dall'Ucraina #agora… - ilfaroonline : Ucraina, al via la missione del “ministro degli esteri” vaticano a Kiev: “Dialogo per ristabilire la pace” -