Ucraina, ultime notizie. Azovstal, evacuati 264 militari ucraini. Bombe russe su base militare a Leopoli (Di martedì 17 maggio 2022) Raggiunto l’accordo su una tregua a Mariupol, evacuati i primi 264 militari ucraini dall’acciaieria Azovstal. Stiamo salvando “i nostri ragazzi: l’Ucraina ha bisogno di eroi vivi”, ha commentato Zelensky. Nella notte missili contro una base militare non lontano dal confine con la Polonia: esplosioni udite a Leopoli. La Svezia chiederà ufficialmente la prossima settimana di entrare nella Nato. Arriva il primo via libera dal Parlamento Ue alla sospensione di un anno di tutti i dazi europei sulle merci ucraine per sostenere l’economia del paese. Sanzioni Ue sul petrolio russo al palo: pesa sulle economie dei 27 il rischio legato al gas Leggi su ilsole24ore (Di martedì 17 maggio 2022) Raggiunto l’accordo su una tregua a Mariupol,i primi 264dall’acciaieria. Stiamo salvando “i nostri ragazzi: l’ha bisogno di eroi vivi”, ha commentato Zelensky. Nella notte missili contro unanon lontano dal confine con la Polonia: esplosioni udite a. La Svezia chiederà ufficialmente la prossima settimana di entrare nella Nato. Arriva il primo via libera dal Parlamento Ue alla sospensione di un anno di tutti i dazi europei sulle merci ucraine per sostenere l’economia del paese. Sanzioni Ue sul petrolio russo al palo: pesa sulle economie dei 27 il rischio legato al gas

