Ucraina, su Telegram i primi filmati della resa di Azovstal. Il video (Di martedì 17 maggio 2022) Ucraina, su Telegram i primi filmati della resa di Azovstal Milano, 17 mag. (askanews) – Diffusi su Telegram i filmati della resa dei militari ucraini ad Azovstal. In alcune sequenze appaiono dei militari che si consegnano ai russi, vengono identificati e perquisiti e poi fatti salire su autobus o – nel caso di feriti – destinati a servizi di soccorso d’emergenza. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di martedì 17 maggio 2022), sudiMilano, 17 mag. (askanews) – Diffusi sudei militari ucraini ad. In alcune sequenze appaiono dei militari che si consegnano ai russi, vengono identificati e perquisiti e poi fatti salire su autobus o – nel caso di feriti – destinati a servizi di soccorso d’emergenza. (Testo eAskanews)

