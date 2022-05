Ucraina | stupri di gruppo nella regione di Kiev | indagato un militare russo

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Un giovanedalla Procura regionale diper duediavvenuti nel distretto di Brovary nel mese di marzo, nel periodo dell’occupazione. Il soldato, appartenente alla divisione di artiglieria della 30esima brigata fucilieri a motore della seconda armata, è sospettato di aver fatto irruzione armato in una casa privata e aver rinchiuso nel seminterrato tutti i civili presenti tranne una donna. Rimasto solo con la vittima e un commilitone, non ancora identificato, l’avrebbe minacciata di violenze contro di lei e contro i suoi familiari, per costringerla a spogliarsi completamente. Dopodiché l’avrebbe violentata. Il secondo stupro risale a pochi giorni dopo. In quel caso l’, insieme ...

... Dmitry Peskov, ha definito un furto" il possibile trasferimento all'degli asset russi congelati e il loro utilizzo per la ricostruzione del Paese. 12.10 "di gruppo a Kiev, indagato ...vedi anche Guerra in, le ipotesi degli esperti sull'esito del conflitto Veniamo alle ... ma anche i soldati che li hanno commesso, violenze ed esecuzioni di civili. Oggi la Russia si ...Il secondo stupro risale a pochi giorni dopo ... è svolta dal dipartimento investigativo della direzione principale del servizio di sicurezza dell’Ucraina nella regione di Kiev. La Procura generale su ...(Adnkronos) - "L'Ucrina è un paese molto religioso e secondo un detto 'sotto agli spari, sotto al fuoco, non ci sono infedeli. Perché laddove non c'é altro rimedio, l'unica via d'uscita è pregare Dio' ...