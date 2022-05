Ucraina | Shmyal | ' dobbiamo sminare oltre 300mila km quadrati | quasi come l' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Indevono essere sminati più dichilometridi territorio, che èuguale alla superficie totale dell'". Lo afferma il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, secondo quanto riportato dal canale informativo Ukraine Now. In aprile l'Onu ha annunciato che l'è uno dei paesi più minati al mondo. "C'è una minaccia di esplosioni ovunque un soldato russo ha messo piede", ha detto. Il Servizio Statale di emergenza del Paese continua ai territori liberati per rendere sicuro il ritorno delle persone. Tuttavia, "un giorno di guerra equivale a 30 giorni di sminamento. Ogni donazione è essenziale per far procedere lo sminamento a un ritmo più rapido", è l'appello di Ukraine Now.