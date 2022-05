Ucraina, Salvini “Per la Lega la priorità è pace e lavoro” (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per la Lega l'emergenza è e sarà il lavoro, pace e lavoro. Ho chiesto ieri a Draghi e ho ribadito oggi ai sindacati la necessità di arrivare subito alla pace in Ucraina per salvare vite e salvare posti di lavoro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine dell'incontro con i sindacati. “Per la Lega l'emergenza in questo momento è duplice – ha ribadito – pace e lavoro sono estremamente colLegati. Più armi all'Ucraina rinviano la pace e creano morte oltre confine e disoccupazione in Italia. Qui c'è il rischio di avere un autunno e un inverno di tensione sociale, di licenziamenti di massa e di chiusure, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per lal'emergenza è e sarà il. Ho chiesto ieri a Draghi e ho ribadito oggi ai sindacati la necessità di arrivare subito allainper salvare vite e salvare posti di”. Così il leader della, Matteo, al termine dell'incontro con i sindacati. “Per lal'emergenza in questo momento è duplice – ha ribadito –sono estremamente colti. Più armi all'rinviano lae creano morte oltre confine e disoccupazione in Italia. Qui c'è il rischio di avere un autunno e un inverno di tensione sociale, di licenziamenti di massa e di chiusure, ...

