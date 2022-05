Ucraina, Russia: “Azioni dei Paesi occidentali sono una guerra” (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – I Paesi occidentali “sono diventati stati ostili” e conducono “una guerra ibrida” contro la Russia. A dirlo è il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, intervenuto una conferenza nell’ambito della maratona della Società della conoscenza, scrive l’agenzia stampa russa di Stato Tass. Secondo Peskov, l’Occidente sembra irritato “dall’esistenza stessa della Russia” e “pronto a fare qualsiasi cosa per impedire alla Russia di vivere come vuole”. “Questa è un guerra diplomatica, guerra politica, sono tentativi di isolarci nel mondo, questa è una guerra economica”- ha affermato Peskov – “Sì, li chiamiamo ancora sottovoce Stati ostili, ma direi che questi sono già Stati ostili, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Idiventati stati ostili” e conducono “unaibrida” contro la. A dirlo è il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, intervenuto una conferenza nell’ambito della maratona della Società della conoscenza, scrive l’agenzia stampa russa di Stato Tass. Secondo Peskov, l’Occidente sembra irritato “dall’esistenza stessa della” e “pronto a fare qualsiasi cosa per impedire alladi vivere come vuole”. “Questa è undiplomatica,politica,tentativi di isolarci nel mondo, questa è unaeconomica”- ha affermato Peskov – “Sì, li chiamiamo ancora sottovoce Stati ostili, ma direi che questigià Stati ostili, ...

