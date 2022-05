Ucraina: Podolyak, 'Mariupol passerà alla storia come le Termopili del XXI secolo' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "83 giorni di difesa di Mariupol passeranno alla storia come le Termopili del XXI secolo. I difensori di Azovstal hanno rovinato il piano di occupare l'est, hanno incassato i colpi, dimostrando la loro vera 'capacità di combattimento'... Questo ha completamente cambiato il corso della guerra". Lo ha scritto su Twitter il consigliere della presidenza Ucraina Mykhailo Podolyak. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "83 giorni di difesa dipasserannoledel XXI. I difensori di Azovstal hanno rovinato il piano di occupare l'est, hanno incassato i colpi, dimostrando la loro vera 'capacità di combattimento'... Questo ha completamente cambiato il corso della guerra". Lo ha scritto su Twitter il consigliere della presidenzaMykhailo

