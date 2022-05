Ucraina: morti marito e moglie del reggimento neonazista, lasciano un bambino (Di martedì 17 maggio 2022) Vitaly e Alla Taranov si erano sposati dentro Azovstal, la fabbrica della cittadina di Mariupol, in Ucraina, in cui i difensori si erano dovuti rifugiare dopo l’assedio da parte dell’esercito russo nel marzo 2022. I due, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine, avevano un figlio di pochi mesi, che è però rimasto orfano nei locali dell’acciaieria. Il 16 maggio, inoltre, il Ministero della Difesa russo avrebbe diffuso un video che mostra la “resa” da parte dei combattenti ucraini evacuati da Azovstal. Vi raccomandiamo... Cosa sappiamo del rapimento di Mariana Vyscemyrska, la madre simbolo di Mariupol La ragazza, diventata famosa per lo scatto che la ritrae in fuga dall'ospedale bombardato, è stata presa in ostaggio dagli occupanti russi. La don... I ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 17 maggio 2022) Vitaly e Alla Taranov si erano sposati dentro Azovstal, la fabbrica della cittadina di Mariupol, in, in cui i difensori si erano dovuti rifugiare dopo l’assedio da parte dell’esercito russo nel marzo 2022. I due, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine, avevano un figlio di pochi mesi, che è però rimasto orfano nei locali dell’acciaieria. Il 16 maggio, inoltre, il Ministero della Difesa russo avrebbe diffuso un video che mostra la “resa” da parte dei combattenti ucraini evacuati da Azovstal. Vi raccomandiamo... Cosa sappiamo del rapimento di Mariana Vyscemyrska, la madre simbolo di Mariupol La ragazza, diventata famosa per lo scatto che la ritrae in fuga dall'ospedale bombardato, è stata presa in ostaggio dagli occupanti russi. La don... I ...

