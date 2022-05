(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Nelle ultime 24 ore hanno deposto le armi e si sono265ucraini ad". Lo ha dichiarato durante il briefing odierno il portavoce deldellaIgor Konashenkov, così come riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. "Ieri -ha detto Konashenkov- hanno deposto le armi e si sono265 combattenti, di cui 51 gravemente feriti".

Advertising

rusembitaly : ??Il Ministero della Difesa della Federazione Russa: I leader del Partito Democratico sono gli ideologi delle attiv… - RaiNews : Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra la 'resa' da parte dei combattenti ucraini evacuati… - Lucchisius : RT @RaiNews: Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra la 'resa' da parte dei combattenti ucraini evacuati dall'acciai… - TV7Benevento : Ucraina: ministero Difesa russo, 'ad Azovstal arresi 265 militari in 24 ore' - - anna_kouadio : RT @RaiNews: Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra la 'resa' da parte dei combattenti ucraini evacuati dall'acciai… -

... è l'analisi odierna dell'intelligence britannica pubblicata daldella Difesa di Londra nel suo aggiornamento sulla situazione in. L'intelligence ricorda come nella regione di ......insul quale molti Paesi vogliono chiedere spiegazioni a Washington. Solo i britannici con la loro accanita stupidità tentano qualche contro narrazione in tono vittorioso: ildella ...Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra la “resa” da parte dei combattenti ucraini evacuati dall’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo riferisce l’agenzia russa Interfax. Nel vide ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Nelle ultime 24 ore hanno deposto le armi e si sono arresi 265 militari ucraini ad Azovstal”. Lo ha dichiarato durante il briefing odierno il portavoce del ministero della ...