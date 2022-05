Ucraina | Letta | ' chi è alleato di Orban sta con Putin' **

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Vediamo oggi i veti di, che si sta dimostrando la vera e propria quinta colonna delismo in Europa e lo dico anche agli amici italiani diin Italia: chi èdista con". Così Enricoalla Direzione Pd.

E' la linea del segretario del Pd Enricoche ha aperto la direzione nazionale del partito. Il leader dem ha parlato anche di: "La nostra stella polare è una pace duratura, la fine della ...Italiatiene la linea distensiva ma avverte che il Pd è pronto al confronto in parlamento Il ...questo caso la domanda riguarda "l'acquisto e la fornitura di attrezzature militari" per l'...Oggi siamo di fronte a una situazione dalle conseguenze enorme, la scelta di Putin vuol ricacciare l'Europa nel gorgo del peggiore Novecento. E dobbiamo scegliere tra il gorgo e una pace duratura".Roma, 17 mag. (askanews) - Il Pd vuole che in Ucraina si arrivi alla pace, ma ad una "pace vera". Lo ha detto Enrico Letta parlando alla direzione del partito. "Putin vuole ricacciare tutti noi, ...