Ucraina | il ministero della Giustizia russo | «Inserire il battaglione Azov tra le organizzazioni terroristiche»

Leggi su open.online

(Di martedì 17 maggio 2022) Ilha chiesto alla Corte suprema di riconoscere ilcome «organizzazione terroristica». A darne notizia è l’agenzia di stampa russa Interfax. La Corte Suprema dovrebbe esaminare il caso il 26 maggio. Il braccio del reggimento di Mariupol’ trincerato nell’acciaieriastal è stato evacuato in nottata e fatto prigioniero dalle forze d’occupazione russe. In merito ai miliziani catturati, uno dei deputati di Mosca che ha preso parte ai colloqui di pace con Kiev, Leonid Slutsky, ha chiesto in Parlamento di valutare per loro la pena di morte. Slutsky ha dichiarato che, sebbene la Russia non applichi da tempo la pena capitale, dovrebbe «valutare attentamente» la possibilità per quelli che ha definito «combattenti ...