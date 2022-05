Ucraina, il ct Petrakov: “Grazie Empoli, ci ha aiutato dopo amichevole con l’Udinese saltata” (Di martedì 17 maggio 2022) Il Ct dell’Ucraina, Oleksandr Petrakov , ha parlato dopo la vittoria per 3-1 in amichevole contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “L’Empoli ci ha aiutato perché non abbiamo giocato con l’Udinese. Non sapevamo come scegliere un avversario. Mille Grazie agli italiani per l’accoglienza. Preparazione della squadra? È stato difficile quando ci siamo appena messi insieme. Ringrazio i ragazzi per avermi ascoltato e per aver fatto tutto quello che dico loro. È molto difficile per loro. Oggi a bordo campo ci ho praticamente giocato, ho cercato di metterli fisicamente in forma. Li ho spinti in avanti, molti muovevano a malapena le gambe. Ma li ringrazio per essere arrivati ??alla fine, sono ben fatti. Abbiamo bisogno di partite di controllo. Il ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Il Ct dell’, Oleksandr, ha parlatola vittoria per 3-1 incontro l’. Ecco le sue parole: “L’ci haperché non abbiamo giocato con. Non sapevamo come scegliere un avversario. Milleagli italiani per l’accoglienza. Preparazione della squadra? È stato difficile quando ci siamo appena messi insieme. Ringrazio i ragazzi per avermi ascoltato e per aver fatto tutto quello che dico loro. È molto difficile per loro. Oggi a bordo campo ci ho praticamente giocato, ho cercato di metterli fisicamente in forma. Li ho spinti in avanti, molti muovevano a malapena le gambe. Ma li ringrazio per essere arrivati ??alla fine, sono ben fatti. Abbiamo bisogno di partite di controllo. Il ...

