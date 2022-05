Advertising

RaiNews : Canta dentro l'acciaieria Azovstal di Mariupol, il luogo che più di ogni altro è divenuto simbolo della resistenza… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Esplosioni sono state udite nella notte a Leopoli. Lo rende noto il sindaco della città ucraina occidenta… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I soldati dentro l'acciaieria Azovstal cantano e fuori si sentono le esplosioni. I bombardamenti russi su… - augusto_amato : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev, 'Missione Azovstal completata'. Evacuati 264 soldati, 53 feriti.… - TV7Benevento : Ucraina: esplosioni a Leopoli, colpita base militare a 15 km da Polonia - -

Prima che si apra l'ottantatreesimo giorno di guerra, nei cunicoli dell'Azovstal filtrano spiragli di speranza. Dopo settimane di assedio estenuante, parzialmente sospeso solo per l'evacuazione dei ...Borrell: 'Nessun accordo in Ue sull'embargo al petrolio russo'. Zelensky: 'L'attività diplomatica continua in altre aree'. Il sindaco di Leopoli, nell'ovest del Paese:in ...ESPLOSIONI A LEOPOLI – Nelle prime ore di oggi sono state ... i russi hanno condotto un attacco missilistico contro una base militare ucraina a 15 chilometri dal confine polacco. Come riporta la Cnn ...Kiev, 17 mag. (Adnkronos) - Esplosioni nella notte a Leopoli. Secondo il capo dell'amministrazione militare della regione, Maksym Kozytsky, i russi ...