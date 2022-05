Ucraina | Crucioli Cal | ' su invio armi Parlamento deve dare indicazioni chiare'

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Serve una chiara indicazione delsulleall'. Per questo Draghivenire e fare una vera comunicazione, al Senato e alla Camera dei deputati, e che alla fine venga votata una risoluzione per chiarire quali e quantevengono inviate in una zona di combattimento che può portare alla terza guerra mondiale”. Così il presidente del gruppo Cal in Senato, Mattia, durante la Conferenza dei capigruppo. “Sulla mia richiesta di modifica del calendario" per trasformare da informativa a comunicazioni l'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, "tutti i Gruppi, tranne Cal, hanno votato contro”.