Ucraina: consiglio nazionale M5S, 'ok invio armi Camere superato, serve nuovo indirizzo' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - La risoluzione del Parlamento con cui le Camere hanno dato mandato all'invio di armi a Kiev -votata a poche settimane dallo scoppio del conflitto- è ormai superata e serve un nuovo atto di indirizzo del Parlamento al governo. Lo mette nero su bianco il consiglio nazionale del M5S, tornato a riunirsi con il leader del Movimento Giuseppe Conte nella serata di ieri e in mattinata. L'organo del M5S ha infatti deliberato all'unanimità "di ritenere necessario - dopo quasi tre mesi di confitto nel cuore dell'Europa, con uno scenario in continua evoluzione - un confronto in Parlamento tra le varie forze politiche, con la possibilità di pervenire a un atto di indirizzo del Parlamento che possa contribuire a ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - La risoluzione del Parlamento con cui lehanno dato mandato all'dia Kiev -votata a poche settimane dallo scoppio del conflitto- è ormai superata eunatto didel Parlamento al governo. Lo mette nero su bianco ildel M5S, tornato a riunirsi con il leader del Movimento Giuseppe Conte nella serata di ieri e in mattinata. L'organo del M5S ha infatti deliberato all'unanimità "di ritenere necessario - dopo quasi tre mesi di confitto nel cuore dell'Europa, con uno scenario in continua evoluzione - un confronto in Parlamento tra le varie forze politiche, con la possibilità di pervenire a un atto didel Parlamento che possa contribuire a ...

