Ucraina: consiglio nazionale M5S, 'ok invio armi Camere superato, serve nuovo indirizzo' (2) (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) - Il consiglio nazionale del M5S ha inoltre deliberato "di ritenere assolutamente opportuno che l'Italia, dopo avere già inviato varie forniture comprensive anche di armamenti per consentire all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa di cui all'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, concentri adesso i suoi sforzi sul piano diplomatico, promuovendo, in particolare, un'azione sinergica anche con altri Paesi europei per giungere a una soluzione equilibrata, equa e sostenibile", si legge ancora nella lunga nota diramata al termine della riunione. Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) - Ildel M5S ha inoltre deliberato "di ritenere assolutamente opportuno che l'Italia, dopo avere già inviato varie forniture comprensive anche di armamenti per consentire all'di esercitare il diritto alla legittima difesa di cui all'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, concentri adesso i suoi sforzi sul piano diplomatico, promuovendo, in particolare, un'azione sinergica anche con altri Paesi europei per giungere a una soluzione equilibrata, equa e sostenibile", si legge ancora nella lunga nota diramata al termine della riunione.

Advertising

AmbasciataUSA : .@POTUS Biden annuncia l'incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi @Palazzo_Chigi questa sera alla… - elio_vito : A quanti invocano Onu e Ue in Ucraina segnalo che, proprio come era avvenuto durante la visita del Segretario gener… - elio_vito : Buongiorno, vista la TV?? ieri, per domani consiglio Orsini a presentare #Eurovision e Malgioglio a commentare l'inv… - kromeboy : @sdelfino1 L'Ucraina non ha l'atomica o il diritto di veto nel consiglio di sicurezza. Se ipoteticamente andasse su… - LoryDowney7 : RT @sissiisissi2: “Abbiamo concluso i lavori del Consiglio Nazionale M5S, confermiamo la nostra valutazione. L'Italia ha già fornito armame… -