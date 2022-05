**Ucraina: Consiglio M5S, governo azzeri Iva su beni largo consumo famiglie più povere** (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Azzerare o quanto meno ridurre l'Iva sui beni di largo consumo per le famiglie meno abbiente, ancor più in difficoltà per i contraccolpi della guerra in Ucraina. E' tra le richieste che il Consiglio nazionale del M5S, tornato a riunirsi nella serata di ieri e in mattinata con il leader Giuseppe Conte, rivolge al governo. L'organo 'di comando' del M5S ha infatti deliberato all'unanimità "di ritenere necessario che il governo intervenga immediatamente e incisivamente, senza attendere il peggioramento delle già difficili condizioni delle famiglie e delle imprese: a) per azzerare o, comunque, abbassare l'Iva per i beni di largo consumo a favore delle famiglie ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Azzerare o quanto meno ridurre l'Iva suidiper lemeno abbiente, ancor più in difficoltà per i contraccolpi della guerra in Ucraina. E' tra le richieste che ilnazionale del M5S, tornato a riunirsi nella serata di ieri e in mattinata con il leader Giuseppe Conte, rivolge al. L'organo 'di comando' del M5S ha infatti deliberato all'unanimità "di ritenere necessario che ilintervenga immediatamente e incisivamente, senza attendere il peggioramento delle già difficili condizioni dellee delle imprese: a) per azzerare o, comunque, abbassare l'Iva per idia favore delle...

